В России и мире

Российские системы ПВО ликвидировали две ракеты в Ростовской области

Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», — заявил глава региона.

В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести еще один удар модифицированной ракетой комплекса С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.

Незадолго до этого министерство сообщило, что ВСУ выпустили по Таганрогу первую ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.

Смотрите также Взрыв прогремел в центре Таганрога

Как отметил Голубев, эпицентром случавшегося стала территория художественного музея в центре города. По последним данным Минздрава, госпитализировали девять человек. Повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла.

В районе, где произошел теракт, введут режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, утром силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.