В России и мире

Челябинского маньяка заключили под стражу

Центральный районный суд в Челябинске по ходатайству следствия заключил под стражу 51-летнего Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену девушку, а еще одну жертву убил.

Скриншот из видео СУ СКР по Челябинской области

По данным следствия, фигурант осенью 2009 года заманил в дом 19-летнюю девушку и удерживал ее там до недавних пор. В июле после обострения психического заболевания мужчину госпитализировали. Он не успел закрыть дверь, и пленнице удалось сбежать.

Смотрите также Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

В 2011 году подозреваемый захотел завести еще одну пленницу, но та оказала сопротивление. Рассвирепевший мужчина убил ее, расчленил тело и закопал останки в погребе дома, пишет FlashNord.

В суде Ческидов признался, что виноват. Однако он заявил, что его отношения с жертвой были по обоюдному согласию.

Матери фигуранта, которая все это время проживала с ним в одном доме и помогала удерживать пленницу, следователи предъявили обвинение в похищении человека. После ее освободили из-под стражи. Женщина в суде расплакалась и заявила, что ни в чем не виновата. По ее словам, 33-летняя Екатерина проживала с ними добровольно, убиралась, готовила еду и стирала.