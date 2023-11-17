В России и мире

Финляндия оставит открытым только самый северный КПП на границе с Россией

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, пишет крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat.

«Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением "Райя-Йосепи". Расположенный в муниципалитете Инари, "Райя-Йосепи" является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии», — приводит текст публикации РИА Новости.

Премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении уже сегодня вечером, уточнила пресс-служба правительства.

С 18 ноября финские власти уже закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми и объявили о намерении закрыть остальные. Причиной называется неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые прибывают со стороны России и запрашивают убежище на границе.

Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.

Смотрите также Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.