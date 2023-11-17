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Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники.

«Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду», — говорится в публикации.

В минувшую пятницу финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.

Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — «Вартиус» и «Салла» — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.

Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.

Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.