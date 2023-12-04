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Ребенок погиб из-за гирлянды в Свердловской области

Ребенок погиб из-за новогодней гирлянды в Свердловской области. Через два дня ему должен был исполниться один год.

14 декабря ребенок играл один в своей комнате в Красноуфимске, пока мама занималась домашними делами на кухне. Отец-слесарь был на работе. Внимание ребенка привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Он потянулся за проводом и случайно вырвал его из розетки. Мама нашла сына уже без сознания и вызвала скорую, пишет Telegram-канал Baza.

Ребенок скончался до приезда скорой, врачи не успели ему помочь.