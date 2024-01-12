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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале СК.

Фото: МЧС России

«Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета обязал и. о. руководителя петербургского главка СК Олега Бобкова возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, пишет РИА Новости.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение.

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В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию склада Wildberries. В самой компании заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям