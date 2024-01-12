В России и мире

Уголовное дело возбудили после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление СК.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")», — подчеркнули в ведомстве.

По информации следствия, пожар произошел «в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности». Из-за возгорания обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся в нем товары.

Сейчас проводится осмотр места пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне утром в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение.

Сегодня в 14:17 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Сведения о пострадавших не поступали.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

Смотрите также Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries после пожара на своём складе в Санкт-Петербурге собирается в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в городе.