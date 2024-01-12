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Wildberries собирается открыть новый сортировочный центр в Петербурге

Маркетплейс Wildberries после пожара на своём складе в Санкт-Петербурге собирается в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в городе, сообщили в компании.

«В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге. Это поможет … быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара», - заявили там.

Отмечается, что новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям, пишет РИА Новости.

Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в компании не раскрыли.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение.

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В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию склада Wildberries. В самой компании заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара.