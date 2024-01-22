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Уголовное дело возбудили в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кот Твикс. Архивное фото из социальных сетей

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.

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11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

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Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.

В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.