Уголовное дело возбудили в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Кот Твикс. Архивное фото из социальных сетей
«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентства.
Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.
11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.
Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.
В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.