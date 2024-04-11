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До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

До семи увеличилось число погибших в дорожно-транспортном происшествии с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала Shot, это те пассажиры, которые не смогли выбраться самостоятельно. Врачам не удалось откачать их.

Напомним, пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга 10 мая около 13:00. Около десяти человек выбрались из автобуса самостоятельно.

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Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Водитель автобуса задержан, ему оказывается необходимая помощь в больнице.