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На досрочных выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в республике, сообщили в Telegram-канале ЦИК.

«Уже 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента Беларуси», - говорится в сообщении ЦИК.

Белоруссия отказалась от практики открытия участков для голосования за рубежом. Власти страны объясняли это в том числе невозможностью должны образом обеспечить безопасность на участках, сокращением численности работников дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции.

Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах. В единый день голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году работал один такой участок, на нем проголосовало шесть человек, которые приехали из-за рубежа. В Минске рассчитывают, что контролирующие органы погранпереходов сопредельных стран ЕС не станут чинить препятствия в пересечении границы белорусам, желающим приехать в республику на голосование, пишет РИА Новости.

С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

Напомним, делегация псковского избиркома примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии. Основной день голосования будет проходить завтра, 26 января.