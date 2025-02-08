Суд продлил арест братьям, которые продали автомобиль террористам из «Крокуса»

Басманный суд Москвы на месяц продлил арест братьям Аминчону и Диловару Исломовым (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), продавшим автомобиль Renault Symbol террористам, которые совершили теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Кроме того, спустя некоторое время суд на тот же срок продлил арест их отцу Исроилу Исломову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».