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Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона

Президент Российской Федерации прокомментировал покушение на бывшего митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), произошедшее в феврале 2025 года.



Фото: сообщество Псково-Печерского монастыря ВКонтакте

ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы, сообщает РИА Новости.

«Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет», - сказал Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».