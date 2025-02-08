Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
День Победы в ТЦ Fjord Plaza
Огненное сердце Ершово
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Профсоюзный Первомай
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 04.05.2025 12:400 В Польше потребовали благодарно относиться к СССР за освобождение от фашизма 04.05.2025 12:201 Китай вновь вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию 04.05.2025 12:000 В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию с 7 по 10 мая 04.05.2025 11:200 Стартовала Всероссийская акция «Огонь памяти» 04.05.2025 10:200 Россиянам рассказали о пяти случаях, когда пенсия может уменьшиться
 
 
 
Самое популярное 27.04.2025 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео 27.04.2025 09:140 «Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации 28.04.2025 14:210 Мужчина и женщина пострадали в результате съезда Chevrolet в Финский парк в Пскове 28.04.2025 16:210 Внедорожник несколько раз перевернулся в Пскове, пострадали два человека 01.05.2025 16:521 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая

04.05.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших участников войны автоматически получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Её получат те, чьи судьбы напрямую связаны с самыми трагичными и героическими страницами истории XX века. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы погибших в годы войны, а также вдовы умерших участников и инвалидов войны», - сказал он. 

По словам депутата, в большинстве регионов средства поступают до начала майских праздников.

«Тем, кто получает пенсии через банки, выплаты приходят по графику, а для тех, кто пользуется услугами «Почты России», - в зависимости от графика доставки пенсии. При этом заявления подавать не нужно: деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных», - уточнил он.

Парламентарий отметил, что для тружеников тыла, совершеннолетних узников концлагерей и награжденных медалями за самоотверженный труд в годы войны предусмотрена сумма в 55 тысяч рублей. «Эти люди - не участники боевых действий, но именно они обеспечивали фронт, жили в условиях жесточайшей нехватки ресурсов и продолжали работать несмотря ни на что. К этой же категории отнесены официально признанные жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда», - подчеркнул Гаврилов.

В этот перечень не вошли те, кто родился в военные годы и испытал на себе последствия блокады, все тяготы войны или эвакуации, но не подпадает под действующие льготные категории.

«Именно они называются «детьми войны» - их детство проходило не только впроголодь и под гул сирен, дети оказывали огромную помощью, лично участвовали в боевых действиях, а некоторые даже становились Героями СССР. Они были известны как пионеры-герои. Существовали подпольные организации сопротивления фашистам из детей и молодёжи, дети помогали в производстве (сборке) необходимых военных деталей, занимались сбором пропитания для гражданского населения, многие дети работали вместо отцов ушедших на фронт, были целые детские бригады фронтового труда», - рассказал депутат.

Он считает, что стоит рассмотреть вопрос о расширении круга получателей подобных выплат, поскольку реальность тех лет задела гораздо больше людей, среди которых «дети войны», чем сегодня охватывают действующие меры, пишут РИА Новости.

 

Теги: #80-летие победы #9 мая #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?
В опросе приняло участие 243 человека
Сюжет: 80 лет Победы Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая Знак «Памяти безвинно погибших» установят у псковской деревни Монастырек Блошиный рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края Петербуржцы организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы В Москве заложили аллею в честь Псковской области — Родины Знамени Победы Александр Седунов: Угроза фальсификации истории — в замалчивании Борис Елкин: Празднование 80-летия Победы не закончится 9 мая Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы СОБЫТИЕ: Памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице Курсанты Псковского филиала университета ФСИН почтили память Михаила Минина Пресс-конференция с Борисом Елкиным о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО Централизованного салюта на 9 мая не будет — глава Пскова В Пскове покажут спектакль фестиваля «Классика Победы. Память поколений» Мероприятия ко Дню Победы провели курсанты для детей в печорском соцучреждении Новый мурал патриотической направленности появится на Завеличье Концерты и выставки пройдут в псковском ТЦ Fjord Plaza ко Дню Победы Борис Елкин: Практика концертов под окнами ветеранов будет продолжена Александр Борисов: «Диктант Победы» в 2025 году поставил рекорд В Минцифры рассказали, сколько раз россияне позвонили на номер «1945» День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области Невельский район принял участников военно-патриотического марафона по местам боевой славы Обновленную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыли в Пскове Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы  Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском» Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО «Русские Витязи» вылетели в Идрицу Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы» Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест «Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО 80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове «Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля 75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников  Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы» Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле Огненное сердце Ершово Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове «Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений К 80-летию поселка Крипецкое Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград» Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук» Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти» Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках «Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы» К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов «Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО 215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы «Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках 231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района «Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе Открыта регистрация на псковский Бал Победы Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы» Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану «Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость» Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении
04.05.2025, 15:400 Скончался настоятель храма Святой Троицы в Псковском районе протоиерей Александр Беляев 04.05.2025, 15:200 Обновленная туалетная комната в Псковском музее открыла двери для посетителей 04.05.2025, 15:000 Глава города Пскова рассказал о подвиге Клавы Назаровой 04.05.2025, 14:400 Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии «А музы не молчат» прошел в Великолукском районе
04.05.2025, 14:200 Московская писательница провела встречу с читателями историко-краеведческой библиотеки Пскова 04.05.2025, 14:000 Эксперт рассказала, как сохранить рабочее место в эпоху нейросетей 04.05.2025, 13:400 Портреты ветеранов ВОВ разместили на медицинских автомобилях в Псковской области 04.05.2025, 13:200 Массовый забег в честь Дня солидарности трудящихся прошел в Пскове
04.05.2025, 13:000 Пушкинский Заповедник открыл выставку «Завет внуку» в Великих Луках 04.05.2025, 12:400 В Польше потребовали благодарно относиться к СССР за освобождение от фашизма 04.05.2025, 12:201 Китай вновь вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию 04.05.2025, 12:000 В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию с 7 по 10 мая
04.05.2025, 11:400 Врач рассказала о причинах тяги к острой пище 04.05.2025, 11:200 Стартовала Всероссийская акция «Огонь памяти» 04.05.2025, 11:000 Пострадавшая от своих хозяев собака в Пскове отправилась в новый дом 04.05.2025, 10:400 Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» прошел в Пскове
04.05.2025, 10:200 Россиянам рассказали о пяти случаях, когда пенсия может уменьшиться 04.05.2025, 10:000 Международный день пожарных отмечается 4 мая 04.05.2025, 09:400 Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая 04.05.2025, 09:200 Юрист рассказала о штрафе за мойку машины на даче
04.05.2025, 09:000 День жен-мироносиц отмечается 4 мая 03.05.2025, 22:000 Продюсер «Маши и Медведя» опроверг сообщения о прекращении деятельности в России 03.05.2025, 20:390 Полиция напомнила псковичам о возможности получения госуслуг в электронном виде 03.05.2025, 20:213 Президента Сербии Вучича госпитализировали
03.05.2025, 19:410 Школьник пытался задушить мать, запрещавшую играть в «стрелялки» 03.05.2025, 18:390 Движение колонны при открытии мотосезона в Пскове возглавил начальник ГИБДД 03.05.2025, 18:150 Роспотребнадзор оценил угрозу распространения сибирской язвы в РФ 03.05.2025, 17:460 «Пежо» и «Лада» столкнулись на Троицком мосту в Пскове
03.05.2025, 17:320 Площадка ГТО откроется в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове 03.05.2025, 17:210 Аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева в Telegram взломали мошенники 03.05.2025, 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 03.05.2025, 16:380 Женщина на дорогой иномарке въехала в толпу людей в Санкт-Петербурге
03.05.2025, 16:210 Антон Мороз о спектакле к 80-летию Победы: Это больше, чем просто световое шоу 03.05.2025, 15:480 В Пскове открыли мотосезон 03.05.2025, 15:170 Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» состоится сегодня в Пскове 03.05.2025, 15:030 Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ
03.05.2025, 14:420 В Госдуме рассказали, кому повысили пенсии в мае 03.05.2025, 14:250 Показ мультимедийного спектакля о Знамени Победы продолжается в Псковском кремле 03.05.2025, 14:040 Путин признался, что желание «кому-то врезать» у него есть всегда 03.05.2025, 13:440 Росгвардейцы задержали псковичей, пытавшихся похитить продукты питания из гипермаркетов
03.05.2025, 13:150 По улыбке узнаете вы их 03.05.2025, 12:330 Победную выставку из Калининграда открыли в «Михайловском» 03.05.2025, 12:261 ДТП на перекрестке затрудняет движение на Завеличье 03.05.2025, 12:190 В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма
03.05.2025, 12:080 Опубликованы фото с места утреннего ДТП на Рижском проспекте в Пскове 03.05.2025, 11:580 Фотофакт: огромная пробка образовалась в районе Дамбы в Пскове 03.05.2025, 11:430 Полуфинальное дефиле «Мисс и Миссис» пройдет в Великих Луках 03.05.2025, 11:270 Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни
03.05.2025, 11:160 Устроивший ДТП на Рижском проспекте водитель BMW отказался от прохождения проверки на алкоголь 03.05.2025, 11:022 Сергей Вострецов: Наказание за тунеядство в России неуместно 03.05.2025, 10:450 Небольшой дождь и температуру до +14 градусов прогнозируют в Псковской области 4 мая 03.05.2025, 10:150 Более сорока процентов псковичей выступили против обязательных субботников
03.05.2025, 10:100 Момент ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео 03.05.2025, 09:520 Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая 03.05.2025, 09:190 В России рекордно подешевели новые автомобили 03.05.2025, 08:180 ЦИК сообщил, что изменится в псковском одномандатном округе на выборах в Госдуму
03.05.2025, 08:140 ДТП произошло на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 03.05.2025, 07:580 Участниками фестиваля «Локобол-2025» в Пскове станут более двадцати команд 03.05.2025, 00:311 Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая 02.05.2025, 22:490 В Псково-Печерском монастыре отреставрировали и покрыли золотом прапор-флюгер
02.05.2025, 22:000 Зерновой кофе в РФ подорожал в 2 раза сильнее молотого 02.05.2025, 21:251 Двух лосей заметили на улице Алехина в Пскове 02.05.2025, 21:000 Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России 02.05.2025, 20:300 Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» пройдёт в Пскове
02.05.2025, 20:000 Перечень игрушек для детсадов может появиться в следующем году 02.05.2025, 19:300 «Хайпожоры»: «Русские витязи» в Пскове всколыхнули соцсети. ВИДЕО 02.05.2025, 19:000 Опубликованна праздничная программа к 80-летию Победы в Опочецком округе 02.05.2025, 18:300 «Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Ночи музеев», 80-летии Победы и музыкальных экспериментах. ВИДЕО
02.05.2025, 18:000 Аренда комнат в России подорожала почти на 22% 02.05.2025, 17:280 В Пскове ищут массовку для спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» 02.05.2025, 17:200 Антон Мороз посетил Пушкинские Горы с семьёй 02.05.2025, 17:000 «Бессмертный пушкинский полк» представляет музей-заповедник «Михайловское»
02.05.2025, 16:400 Сотрудники УМВД Псковской области провели соревнования по боевой стрельбе 02.05.2025, 16:200 Выставка памяти святителя Тихона в Пскове получит продолжение 02.05.2025, 16:004 «Дневной дозор»: Достаточно ли зеленый Псков? 02.05.2025, 15:400 Четыре джазовых фестиваля пройдут в Псковском музее-заповеднике летом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru