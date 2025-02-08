В России и мире

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Кардиналы, продолжающие в четверг конклав в Сикстинской капелле, за утро не смогли избрать нового папу римского, сообщают европейские СМИ.

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Из дымохода, специально установленного в капелле, пошел черный дым, который свидетельствует о том, что понтифик пока не избран.

В сообщениях отмечается, что за утро прошли два раунда голосования. Позже в четверг голосование продолжится, пишет «Интерфакс».

В среду состоялся первый раунд голосования. В выборах понтифика участвуют 133 кардинала.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по московскому времени) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.