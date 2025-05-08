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Минюст РФ направил в суд иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива»

Министерство юстиции Российской Федерации направило исковое заявление в Верховный суд о ликвидации партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщил председатель партии и экс-министр экономики Андрей Нечаев в своём Telegram-канале.

Фото: Андрей Нечаев/ Telegram-канал

Основанием для ликвидации «Гражданской инициативы» стало непризнание партии участвующей в выборах в соответствии со статьей 37 Закона «О политических партиях».

Напомнить, что на выборах президента в марте 2024 года от партии «Гражданская инициатива» выдвигался Борис Надеждин. Кандидат не был зарегистрирован из-за большого процента недостоверных подписей.