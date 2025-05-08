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В Стамбуле начинаются переговоры делегаций США, Турции и Украины

В Стамбуле начинаются переговоры делегаций США, Турции и Украины, сообщил украинский МИД.

В дипведомстве подтвердили переговоры Ермака и Сибиги с Рубио и Фиданом в Стамбуле, пишет ТАСС.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир. Делегация РФ после заявления Мединского направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидались переговоры с Украиной. Однако вчера, 15 мая, переговоры так и не состоялись.

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Напомним, что назначить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле на 15 мая предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.