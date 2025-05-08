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Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии

В Индии обнаружили двух выживших после крушения самолета Boeing 787, передает агентство ANI.

«Полиция обнаружила одного выжившего на месте (в салоне самолета - ред.) 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении», — сообщил комиссар полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.

Полицейский добавил, что число погибших может вырасти, поскольку судно упало в жилом районе, пишет РИА Новости.

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В четверг Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа; среди них: 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Он упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома.

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По предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа. Изначально власти сообщали, что на борту никто не выжил. Россиян на рейсе не было. Президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.