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В России и мире

Президент подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса

08.07.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Фото: Госдума

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума утвердила Андрея Никитина министром транспорта.

Вчера президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Позже выяснилось, что Старовойт покончил с собой. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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