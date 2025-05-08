Президент подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Фото: Госдума
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Госдума утвердила Андрея Никитина министром транспорта.
Вчера президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Позже выяснилось, что Старовойт покончил с собой.