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Российские средства ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 93 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 60 - над акваторией Черного моря, 18 - над территорией Воронежской области, 7 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Нижегородской области, 1 - над территорией Краснодарского края и 1 - над территорией Республики Крым», - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, сегодня также БПЛА противника был сбит в Псковском районе над деревней Неёлово.