Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров

УМВД России по Камчатскому краю предупредило о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан, в которой сами жертвы становятся курьерами по передаче денег.

«УМВД России по Камчатскому краю предупреждает о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступники действуют по двухэтапной схеме: сначала женщина 30-35 лет, представляясь оператором связи, выманивает паспортные данные под предлогом замены номера телефона. На следующий день мужчина, представляющийся сотрудником силового ведомства, убеждает жертву, что ее сбережения считаются средствами для поддержки ВСУ и требуют «экспертизы», пишет РИА Новости.

«Особая циничность данной схемы заключается в том, что в роли курьеров мошенники используют других пожилых жертв, которым также внушили необходимость "очиститься от подозрений"», — отметили в УМВД.

По данным полиции, с 1 сентября на Камчатке зарегистрировано 19 преступлений по данной схеме. Потерпевшими стали жители региона в возрасте от 63 до 90 лет, основные жертвы — женщины 80-летнего возраста. Общий ущерб от деятельности преступников составил около 25 миллионов рублей, отдельные суммы по эпизодам варьировались от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

