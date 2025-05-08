Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Развитие Силово-Медведево
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 24.09.2025 13:480 Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров 23.09.2025 13:291 Генеральная прокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости судьи Момотова 23.09.2025 13:000 Гуцан назвал большой честью предложение возглавить Генпрокуратуру 22.09.2025 19:510 Силы ПВО сбили семь атаковавших Москву украинских дронов 22.09.2025 16:240 Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров

24.09.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Камчатскому краю предупредило о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан, в которой сами жертвы становятся курьерами по передаче денег.

«УМВД России по Камчатскому краю предупреждает о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступники действуют по двухэтапной схеме: сначала женщина 30-35 лет, представляясь оператором связи, выманивает паспортные данные под предлогом замены номера телефона. На следующий день мужчина, представляющийся сотрудником силового ведомства, убеждает жертву, что ее сбережения считаются средствами для поддержки ВСУ и требуют «экспертизы», пишет РИА Новости

«Особая циничность данной схемы заключается в том, что в роли курьеров мошенники используют других пожилых жертв, которым также внушили необходимость "очиститься от подозрений"», — отметили в УМВД.

По данным полиции, с 1 сентября на Камчатке зарегистрировано 19 преступлений по данной схеме. Потерпевшими стали жители региона в возрасте от 63 до 90 лет, основные жертвы — женщины 80-летнего возраста. Общий ущерб от деятельности преступников составил около 25 миллионов рублей, отдельные суммы по эпизодам варьировались от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове на досках у подъездов появляются объявления с приглашением в чаты и каналы для жильцов домов и районов. К таким объявлениям приложен QR-код, ведущий на мошеннические ресурсы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 126 человек
24.09.2025, 14:030 Госдума одобрила запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет 24.09.2025, 13:480 Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров 24.09.2025, 13:460 Профильные вопросы обсудил социальный комитет Собрания 24.09.2025, 13:390 Андрей Козлов: В отрасли сельского хозяйства идет война за кадры
24.09.2025, 13:340 Студенты разделили призовой фонд в 600 тысяч рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде 24.09.2025, 13:290 Пожилой жертве мошенников из Дновского района вернули ущерб 24.09.2025, 13:220 Аленичев не исключил свое возвращение в «Спартак» 24.09.2025, 13:140 Ночью и утром 25 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки
24.09.2025, 13:120 Тело подводного охотника обнаружили в озере Пушкиногорского района 24.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 24.09.2025, 12:550 Псков признали самым экономичным направлением для авиапутешествий по России 24.09.2025, 12:410 МТС сэкономила псковичам на спам-звонках более 5 лет с начала этого года
24.09.2025, 12:330 Минфин предложил повысить НДС до 22% 24.09.2025, 12:210 100 лет исполнилось с момента начала съемок первого фильма в Пскове 24.09.2025, 12:190 Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания 24.09.2025, 12:110 Исполнилось 120 лет со дня рождения археолога Григория Гроздилова
24.09.2025, 12:070 Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать 24.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 24.09.2025, 11:420 Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором
24.09.2025, 11:340 Два жилых дома вспыхнули в палкинской деревне Ключи 24.09.2025, 11:330 Минфин внес в правительство РФ проект бюджета на 2026-2028 годы 24.09.2025, 11:310 «Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи 24.09.2025, 11:300 Псковский музей представил новгородскую икону XVI века на ее родине
24.09.2025, 11:210 Пожарный пост в порховской деревне Славковичи сдадут до конца года 24.09.2025, 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели 24.09.2025, 11:120 На площади Ленина в Пскове Hyundai «догнал» Omoda. ВИДЕО 24.09.2025, 11:110 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе
24.09.2025, 11:030 Правительству Псковской области могут дать полномочия расширять список льготников  24.09.2025, 10:540 Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда 24.09.2025, 10:500 Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе 24.09.2025, 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам
24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках 24.09.2025, 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет 24.09.2025, 10:280 В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО 24.09.2025, 10:240 Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов
24.09.2025, 10:110 Наталья Никитина возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области 24.09.2025, 10:090 Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи 24.09.2025, 10:000 Мероприятие «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:580 Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами
24.09.2025, 09:560 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове 24.09.2025, 09:440 66% псковичей поддерживают увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних — опрос 24.09.2025, 09:410 За наличкой к нейросети
24.09.2025, 09:150 Комитет Госдумы не поддержит проект о запрете на выступление животных в цирках 24.09.2025, 08:400 Псковичей приглашают на юбилейный старт традиционных пятивёрстных пробежек 24.09.2025, 08:200 Ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале 24.09.2025, 08:000 Завершены археологические исследования на месте установки памятника Довмонту в Пскове
24.09.2025, 07:300 Российские ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков 24.09.2025, 07:000 Федорины вечерки: традиции и запреты в день преподобной Феодоры Александрийской 23.09.2025, 23:040 В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП 23.09.2025, 22:000 Как дефицит магния влияет на самочувствие, рассказал эксперт
23.09.2025, 21:400 В Госдуме посоветовали дог-френдли заведениям пересмотреть концепцию 23.09.2025, 21:200 ГД приняла в I чтении проект о пенсии рожденным после смерти отца детям с ЭКО 23.09.2025, 21:001 МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины 23.09.2025, 20:420 Реставрация росписей завершается в печорской церкви Сорока Севастийских мучеников
23.09.2025, 20:220 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября  23.09.2025, 20:000 Жителю Псковской области не удалось доказать фальсификацию регистрации обращений со стороны ФСИН и прокуратуры 23.09.2025, 19:382 Ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский» 23.09.2025, 19:200 Псковичка получила наказание за ложный донос о преступлении
23.09.2025, 18:580 Обнаруженные на массовом захоронении жертв времен войны под Псковом костные останки передадут для захоронения 23.09.2025, 18:380 Ульяновцы смогут перелистать письма родителей Пушкина вместе с хранителем музея-усадьбы «Михайловское» 23.09.2025, 18:200 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях 23.09.2025, 18:200 «Дневной дозор»: Как вы оцениваете градостроительную политику в городе?
23.09.2025, 18:000 Семье Петровых из Псковского района вручили медаль «50 лет совместной жизни» 23.09.2025, 17:590 Экс-директор совхоза «Великорецкий» отметил 102-летие 23.09.2025, 17:551 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025, 17:500 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? ВИДЕО
23.09.2025, 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025, 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР» 23.09.2025, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025, 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО
23.09.2025, 17:330 Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа 23.09.2025, 17:220 СОБЫТИЕ: Социальная догазификация Пушкинских Гор 23.09.2025, 17:211 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025, 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru