В России и мире

Экс-замминистра обороны Иванова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС

Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Тимура Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.

Смотрите также Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться штурмовиком на СВО

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Окончено следствие по второму делу в его отношении — по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия.