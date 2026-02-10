Убитого в Петербурге 9-летнего мальчика похоронят 11 февраля

Убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла похоронят 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом сообщил юрист семьи мальчика Никита Сорокин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Baza
Также Никита Сорокин сообщил, что, по решению семьи убитого, проститься с Пашей смогут все желающие. Место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией.
Напомним, тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в Псковской области.
Также возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района.