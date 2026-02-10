 
В России и мире

Убитого в Петербурге 9-летнего мальчика похоронят 11 февраля

0

Убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла похоронят 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом сообщил юрист семьи мальчика Никита Сорокин в своем Telegram-канале. 

Фото: Telegram-канал Baza

«В среду, 11 февраля, около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни. Схема места прилагается», - написал юрист. 

Также Никита Сорокин сообщил, что, по решению семьи убитого, проститься с Пашей смогут все желающие. Место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией. 

Напомним, тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в Псковской области. 

Также возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района. 

Прокомментировать
Сюжет

В Пскове задержан подозреваемый в убийстве 9-летнего петербуржца

Убитого в Петербурге 9-летнего мальчика похоронят 11 февраля

В Петербурге дело о халатности возбудили после убийства мальчика

Девятилетний Паша на момент утопления был жив
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026