Убитого в Петербурге 9-летнего мальчика похоронят 11 февраля

Убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла похоронят 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом сообщил юрист семьи мальчика Никита Сорокин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Baza

«В среду, 11 февраля, около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни. Схема места прилагается», - написал юрист.

Также Никита Сорокин сообщил, что, по решению семьи убитого, проститься с Пашей смогут все желающие. Место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией.

Напомним, тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в Псковской области.

Также возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района.