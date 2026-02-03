 
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве

Ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить, следует из видео допроса подростка, размещенном в Telegram-канале МВД по Башкирии.

Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения девятиклассника в гимназии

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

На вопрос полицейского ученик отвечает, что готовился к нападению несколько недель.

«Я не хотел. Только припугнуть», - говорит мальчик, отвечая на вопрос следователя, хотел ли навредить кому-либо.

Объясняя свой поступок, подросток рассказал правоохранителям, что в школе были драки, беседы с завучем и учителями.

Во вторник утром глава региона Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило уголовные дела, в том числе о халатности, пишет РИА Новости.

