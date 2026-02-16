Поиск пропавших в Петербурге сестер из-за секты идет в 16 регионах РФ

Двух сестер, которые пропали в начале февраля в Санкт-Петербурге, ищут уже в 16 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отряда «ЛизаАлерт». 12 февраля на сайте поискового отряда появилось сообщение о пропаже 11-летней Ирины и 18-летней Марины. Об их местонахождении ничего неизвестно с 9 февраля.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что ознакомился с сюжетом на ТВ, где сообщалось, что девочки пропали вместе с матерью, которая может быть членом деструктивной религиозной секты. На фоне этого была начата проверка по линии регионального СК.

Если до этого девочек искали в Петербурге и Ленинградской области, то теперь поиски расширены еще на 14 регионов, рассказала пресс-секретарь отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.

Речь идет о Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской и Владимирской областях, а также Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Новосибирске, Ярославле, Вологде, Твери, Москве и Московской области.

Уже после пропажи девочек в СМИ начала распространяться видеозапись, где обе живы, но старшая, читая по листку, сообщает, что вольна жить где хочет, а также пеняет на отца, что тот «заставлял пользоваться документами и школьной карточкой».

Рядом с девушкой на видео были сестра и мать.

