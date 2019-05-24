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Сцена / Фестивали

42 мушкетера «Другого искусства»

24.05.2019 08:29|ПсковКомментариев: 0

Их, конечно, гораздо больше, чем 42 - тех, кто придумывал фестиваль искусства людей с особенностями развития «Другое искусство», тех, кто принял в нем участие за все годы существования и кто делал все для того, чтобы фестиваль жил вопреки всем сложностям и угрозам.

А вот причем здесь мушкетеры и того интереснее - зачем Дмитрию Месхиеву оркестровая тарелка? Сейчас все расскажем!

Пожалуй, такого эмоционально насыщенного старта можно пожелать любому уважающему себя фестивалю. Вечером 23 мая «Другое искусство» началось не с торжественных речей, перечисления регалий и приветствий вип-гостей, а с мини-постановки, придуманной главным режиссером Псковского театра драмы Сергеем Чеховым.

На полуосвещенной сцене Псковского драмтеатра - артисты студии «Я и Ты», люди, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, нарушения интеллекта, психические и генетические заболевания. Зал заполняет «другая» музыка - с необычным ритмом и завораживающим этнозвучанием. По мере развития мелодии меняются и сами актеры - они начинают двигаться, поднимаются во весь рост, произносят отдельные буквы, которые можно сложить в любые слова.

Постепенно кажущийся сценический хаос обретает смысл и глубину. Меняется ракурс, смещается на сцене свет - и нарастает напряжение, которое в кульминации выливается в смех, который, как известно, - лучшее лекарство от уныния и однообразия. Вот такой совершенно необыкновенной музыкально-пластической миниатюрой начался фестиваль.

Неслучайно, приветствуя зрителей, автор и продюсер фестиваля, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев так объяснил особость людей, которые принимают участие в «Другом искусстве»: «Они совершают подвиг, причем совершают каждый день. И люди, которые работают с этим людьми, тоже совершают подвиг. Каждый день».

Директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев, в свою очередь, поблагодарил Театрально-концертную дирекцию и лично Дмитрия Месхиева за помощь и содействие в организации фестиваля. «Без вас «Другого искусства» не было бы, - сказал он. - За этим мероприятием стоит труд многих людей». Созвучную мысль выразил в своем приветствии и начальник комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян: «Главное, что есть люди, которые душой и сердцем ратуют за проведение этого фестиваля. Это министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ. Активное участие в подготовке фестиваля принял и губернатор Псковской области Михаил Ведерников».

Концертную программу открытия фестиваля продолжило выступление уникального оркестра «Вита Актива» Польской ассоциации содействия людям с ограниченными интеллектуальными возможностями из Гданьска.

Псков стал первым российским городом, где они побывали. При этом коллектив существует уже четверть века, когда-то он начинался с нескольких человек. Сегодня в нем играет 40 артистов, и их прекрасно знают в Европе: для «Вита Актива» это уже 9-е зарубежные гастроли. Не каждый псковский коллектив может таким похвастаться!

В репертуаре необычного оркестра - как классика музыкального жанра - Шопен, Оффенбах, Григ, Бетховен, Штраус, Мусоргский, так и современные регтаймы, джазовые стандарты и танго. Основной состав - перкуссия: ксилофоны, маримба, ударные, колокольчики. Все вместе создает неповторимое звучание - нежное, трогательное, воздушное, но при этом уверенное, ритмичное и сильное по энергетике.

Аранжировки всех произведений адаптируются для перкуссии дирижерами оркестра, наблюдать за которыми - тоже своего рода удовольствие. Вот, например, Мирослава Липиньска - ее руки успевают и отсчитывать четкий ритм, и подсказывать что-то в нотах сбившемуся музыканту, и поднести в нужный момент свисток ко рту, чтобы озорно-заливисто украсить какую-нибудь энергичную босанову. А что при этом вытворяют ее ноги! Отстукивают ритм, пританцовывают, подпрыгивают в самых ответственных местах. И все это - на каблуках!

Большинство участников оркестра – люди с интеллектуальными особенностями. В оркестре также играют их родственники и волонтёры. В некоторых концертах совместно с оркестром «Вита Актива» выступают профессиональные музыканты. Не стал исключением и концерт в Пскове.

Как прекрасно звучало аргентинское танго Oblivion Астора Пьяццоллы в исполнении «Вита Актива» и Аркадия Галковского (соло на кларнете)... А с каким восторгом и непосредственностью приняли участие в исполнении пьесы «Три мушкетера» Дмитрий Месхиев и Андрей Царев - это надо было видеть!

Играли без подготовки: первому выдали оркестровую тарелку, второму - барабан. И если поначалу худрук драмтеатра пытался противиться судьбе и взывал к здравому смыслу, мол, у него слуха нет, инструментами он не владеет, то потом его от тарелки этой не оторвать было. За три минуты композиции он освоил сложнейшее музыкальное устройство. Да так, что даже собрался дальше с «Вита Актива», на гастроли.

Поляки были не прочь забрать с собой высококлассных специалистов. Но поклонники Дмитрия Дмитриевича и Андрея Михайловича могут быть спокойны: на первый раз оркестранты ограничились вручением памятных подарков организаторам фестиваля и раздачей зрителям множества буклетов о Гданьске с приглашениями обязательно приезжать в гости. Так что вакансий в руководстве ТКД и ЦЛП пока не предвидится.

Первый день фестиваля «Другое искусство» в Пскове завершился бурными овациями. Псковичи аплодировали оркестрантам стоя, отдавая дань уважения неиссякаемой энергии творчества, спасающей человека в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. А еще - дань уважения людям, которые до сих пор способны жить по принципу мушкетеров: «один за всех, и все - за одного».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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