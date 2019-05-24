Сцена / Фестивали

Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО

В галерее «Цех» (Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13) в рамках фестиваля «Другое искусство» начала работу выставка «Земля, огонь, вода и небо».

Работы, представленные на выставке, созданы в рамках программы «Взрослые вне семьи «Петергоф»», которую курирует благотворительная организация АНО «Новые перспективы» (Санкт-Петербург).

По достижении 18 лет детей с множественными нарушениями в развитии переводят из детского дома в психоневрологический интернат. Не желая оставлять своих совершеннолетних подопечных из павловского детского дома без поддержки, «Перспективы» последовали за ними во взрослый интернат. Так в 2000 году появилась программа помощи «Взрослые вне семьи» в психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа (ПНИ №3).

В интернате ребята живут всю жизнь, и в этом изолированном и ограниченном мире у них очень мало возможностей для занятий любимым делом, развития своих способностей, выездов и праздников. Наши сотрудники и волонтеры каждый день помогают подопечным справляться с возникающими трудностями, пробуждают в них желание развиваться и побуждают к активности, дают им уважение и внимание, оказывают профессиональную помощь.

Напомним, впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.