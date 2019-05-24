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На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей

В субботу, 25 мая, в 19.00, на территории Центра лечебной педагогики в Корытово (ул. Я. Райниса, 56) пройдет заключительная часть программы фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» - уличный концерт «Воздух-джаз».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, пПо традиции перед концертом пройдет благотворительный аукцион, который начнется в 18.00. Затем, в 19.00, состоится уличный концерт «Воздух-джаз» с участием музыкантов проекта ECEKON Open Sound (Гданьск, Польша), «Zero People» (СПб), известной актрисы театра и кино, DJ Кристины Кузьминой (СПб).

Для удобства зрителей будет организована доставка всех желающих на бесплатных автобусах от Псковского драмтеатра до Центра лечебной педагогики и обратно.

Время отправления автобусов на концерт 17.00 и 18.00, обратно 21.00 и 22.00.

Группа Zero People - уникальное явление на современной российской сцене. Это сайд-проект музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Откристаллизовавшись от стадионного формата, музыканты доказали, что «пиано-рок» с исповедальными текстами может собирать полные тысячные залы.

Обладатели «Золотой горгульи» как «Лучший независимый проект», за 8 лет своего существования Zero People объездили с гастрольным туром всю страну от Владивостока до Калининграда.

Каждое выступление Zero People становится откровением, будь то камерная акустика в клубе или концерт-спектакль на театральной площадке.

Кристина Кузьмина - известная российская актриса театра и кино, музыкант и диджей.

Еще в школьные годы Кристина стала самым молодым диджеем в Санкт-Петербурге, работая на радио «Рекорд». Через некоторое время девушка начала вести авторские проекты на радио. Кроме этого, одновременно с учёбой в школе и работой на радио Кристина играла хардкор в питерских клубах, а также пела в качестве приглашённой вокалистки в группах «Перегрев», «Балтийский клан», «Просто так» и «7.62». и гастролировала с ними по городам России.

После окончания в 2004 году Академии театрального искусства (мастерская Владислава Пази) некоторое время работала в труппе театра «Ленком».Среди спектаклей, в которых участвовала Кристина Кузнецова, можно назвать «Кабаре», «Поживём – увидим», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Войцек». В 2008 году Кристина пришла в Драматический театр имени Комиссаржевской, в котором работает по сегодняшний день. С 2011 года актриса сотрудничает по контракту с театром «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Последние годы Кристина Кузнецова продолжает играть на сценах театра Комиссаржевской и театра ЛДМ. Среди спектаклей, в которых можно было увидеть Кристину: «Прикинь, что ты Бог»; «Мастер и Маргарита»; «Шизгара»; «Опасные связи»; «Счастливчик Пашка»; «Доходное место».

В кино молодая актриса дебютировала ещё в студенческие годы в криминальном фильме режиссёра Виктора Татарского «Спецотдел», где сыграла натурщицу Ларису. Фильмография актрисы на сегодня составляет около 70 кинопроектов. Самыми известными работами в кино в карьере Кристины являются: «Адъютанты любви», «Дом на обочине», «На край света», «Чистая проба», «Семь кабинок», «Человек у окна», «Мы из будущего 2», «Отрыв».

В 2019 году ожидается выход немалого количества кинопремьер с участием Кристины: это фильмы и сериалы «Шаг к счастью», «Замок из песка», «Иду спасать людей» и «Кумир».

В 2017 году актриса выпустила сборник стихов «Завтра на двоих». Периодически работает диджеем в ночных клубах родного города.

Напомним, что международный фестиваль особенных людей «Другое искусство» проходит в Псковской области с 2016 года. «Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, администрации Псковской области, заслуженных деятелей культуры РФ и ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.