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Сцена / Фестивали

Спектакль «Река Потудань» представит на Пушкинском фестивале Псковский драмтеатр

25.05.2020 15:36|ПсковКомментариев: 0

Постановку по повести Андрея Платонова, номинированную на «Золотую маску», представляет на Пушкинском театральном фестивале Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД. 

Камерный спектакль представляет собой попытку найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова.
Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. Но Платонов организует этот текст как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета. Для Платонова любовь к женщине синонимична самой жизни: только это чувство становится для героя новой надеждой и спасением. Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, пользуясь современными технологиями в области медиа и звука, спектакль стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира. Находясь в реалиях нашего времени, режиссер Сергей Чехов осмысливает произведение в духе «новой серьезности», не пытаясь иронизировать над идеалами Платонова.

Спектакль был номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2016-2017 в шести номинациях «Лучший драматический спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев), «Лучший художник» (Анастасия Юдина). Спектакль – участник Международного театрального фестиваля «Александринский» (Петербург), Международного Платоновского фестиваля искусств (Воронеж), Международного театрального фестиваля «Европейская весна» (Архангельск), Рождественского фестиваля искусств (Новосибирск). Режиссер Сергей Чехов за постановку спектакля в 2019 году стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры.

«Кажется, со времен фильма Александра Сокурова “Одинокий голос человека” для этой удивительной прозы не было найдено столь современного решения», - Алена Карась, «Российская газета»
Постановка – лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Сергей Чехов

Художник – Анастасия Юдина

Композитор – Владимир Бочаров

Роли исполняют: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, Илона Гончар, Денис Золотарёв

Премьера - 23 марта 2018 года
Продолжительность - 1 час 30 минут
Для зрителей 18+

Совместный показ с сайтом «Петербургского театрального журнала» http://ptj.spb.ru/ смотрите в понедельник, 25 мая, начало в 19.00, и во вторник, 26 мая, начало в 13.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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