Сцена / Фестивали

Псковский керамист изготовит награды для победителей кинофестиваля «Западные ворота»

Псковский керамист Юрий Пересада вновь изготовит награды для победителей Международного кинофестиваля «Западные ворота». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы кинофестиваля, в 2019 году керамист создал призы в виде изразцов, на которых изображены каменные ворота - символ мероприятия.

«Творение художника-керамиста исполнено в старинной псковской традиции наряду с современными и новаторскими техниками, - отметили организаторы. - Все награды Юрий Пересада изготавливает самостоятельно: начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. На всю работу уходит больше месяца».

Художник работает с керамикой больше 20 лет. Сейчас он имеет множество наград, участвовал в конкурсах и выставках всероссийского масштаба, удостоен звания мастера народного творчества Псковской области, а также является лауреатом премии правительства Российской Федерациям «Душа России».

Юрий Пересада родился в Харькове. После ухода из дома в 16 лет художник жил несколько лет в Ташкенте, на Сахалине и в Москве. Именно в Ташкенте он познакомился с гончарным делом, посетив мастер-класс в студии. Художник поменял работу в офисе на работу подмастерья в керамической студии и переехал в Печоры. Там Юрий Пересада открыл свою мастерскую, занимаясь старинными технологиями создания керамики.

Изначально художник интересовался молоченой и обварной керамикой, но позже перешел на другой вид – керамику высокого обжига. Юрий Пересада самостоятельно готовит глину, создавая различные изделия. Сейчас пересадовская керамика считается одной из лучших в России.