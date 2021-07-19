Сцена / Фестивали

Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу

Премьера мультимедийного лазерного шоу для всей семьи состоялась в рамках II международного кинофестиваля «Западные ворота» 21 июля. Мероприятие, посвященное 800-летию Александра Невского и приуроченное ко Дню города Пскова, прошло на территории Довмонтова города Псковского кремля.

Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика стала история жизни великого воина и правителя Руси Александра Невского. Зрелищное лазерное шоу заставило зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнило о великих делах и победах князя.

Вчера на территории Довмонтова города была первая демонстрация, показы также состоятся сегодня, 22 июля, в 23:00, 23 июля в 23:00, 24-27 июля в 22:20 и 23:00.

Смотрите также В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу

Международный кинофестиваль «Западные ворота» продолжится в Пскове до 24 июля. Он призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждать тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле.

Фестивальные показы состоятся на шести площадках: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр «Смена», кинотеатр «Победа», креативное пространство «Лофт», отель «Двор Подзноева», палаты «Постникова». Показы во Дворе Подзноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, а псковичи и гости Пскова получат редкую возможность посмотреть кино на старинных фасадах города.

В конкурсной программе – шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационных программах – 44 фильма.

Откроет фестиваль фильм «Александр Невский» (1938), режиссер Сергея Эйзенштейна. Организаторы отмечают, что выбор на него выпал не случайно: в этом году исполняется 800 лет со дня рождения великого полководца и государственного деятеля.

Фильмом закрытия станет фильм-победитель кинофестиваля. Его название гости фестиваля узнают после голосования зрителей.

Главными судьями конкурсной программы являются зрители. Перед каждым просмотром фильмов основной программы они будут получать оценочные листки, в которых они смогут выставить свои оценки картинам. Сумма оценок определит победителя.

В Международном конкурсе участвует 6 кинокартин из 6 стран:

«Серебряные коньки» (Россия), режиссер Михаил Локшин; «Голые звери», режиссер Melanie Waelde (Германия); «Парк развлечений» (Швеция), режиссер Бьёрн Стейн, Монс Морлинд; «Тело Христово» (Польша), режиссер Ян Комаса; «Елгава – 94» (Латвия), режиссер Янис Абелэ; «Сыны Дании» (Дания), режиссер Улаа Салим.

В этом году в рамках фестиваля впервые состоится конкурс короткометражных фильмов. Попасть в эту программу могли молодые кинематографисты, представившие свой короткометражный фильм отборочной комиссии. Из 300 заявок было отобрано 22 работы, которые смогут посмотреть жители и гости Пскова. Победителей определит профессиональное жюри.

Также на фестивале будет впервые показана программа детских фильмов. В нее вошли 6 кинокартин, лучшую из которых тоже смогут выбрать зрители.

Одним из сюрпризов фестиваля станет российская премьера новой картины «Ленфильма» - «Золотые соседи» («Этаж»). Действие происходит в питерской коммуналке. Ее обитатели не родственники, а всего лишь соседи со своими привычками и мечтами. Неожиданно им предоставляется возможность разъехаться по отдельным квартирам, и тут они понимают, насколько дорожат друг другом. В ролях звезды отечественного кино: Светлана Немоляева, Анастасия Мельникова, Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Александр Баширов, Анвар Либабов, Семен Стругачев, а также молодые актеры. Кроме того, в картине снялся певец и композитор Сергей Шнуров.

Кроме зрителей фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская.

В жюри короткометражного конкурса вошли: кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, режиссер Иван Болотников.

В Псков приедут известные кинематографисты: Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Татьяна Колганова, Ольга Хохлова, Гоша Куценко, Олег Урушев, Евгений Айзикович, Павел Смирнов, Стас Мареев, Владимир Ярош, Илья Северов, Вадим Быркин, Светлана Чуйкина и другие.

Призы присуждаются в следующих номинациях:

главный приз – за лучший фильм (присуждается по итогам зрительского голосования);

специальные призы жюри (присуждается членами жюри);

приз зрительских симпатий за лучший детский фильм (присуждается по итогам голосования юных зрителей);

приз за лучший короткометражный фильм (присуждается жюри);

почетная премия за вклад в киноискусство «Жизнь в кино» будет вручена актрисе Светлане Немоляевой.

Награды для победителей вновь создаст известный псковский керамист Юрий Пересада. В 2019 году художник изготовил призы в виде изразцов с изображением каменных ворот, ставших символом фестиваля. Новое творение будет исполнено в старинной псковской традиции наряду с современными и новаторскими техниками. Все награды Юрий Пересада изготавливает самостоятельно, начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. На работу уходит больше месяца.

Вход на все события фестиваля для псковичей свободный, но количество мест ограничено.