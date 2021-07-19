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Сцена / Фестивали

Невский в Кремле: как это было

22.07.2021 09:14|ПсковКомментариев: 5

Мощный звук и синие тонкие лучи, рассекающие сумерки. На какой-то момент показалось, что сейчас на фоне величественных древних стен Псковского Кремля и Троицкого собора появится Жан-Мишель Жарр и даст жару этому городу, остывшему от зноя. Но один момент - и Перси Крома озарились яркими линиями, которые сплетались в лица и лики. Так оживала пестрая лента истории Руси, которую делали люди. Такие, как святой благоверный князь Александр Невский, один из небесных покровителей Пскова.

 

Да и музыка оказалась под стать: Римский-Корсаков, Мусоргский, Прокофьев - золотой фонд русской классики лился с колонок, установленных в Довмонтовом городе. Даже самые шустрые дети, которые до начала лазерного шоу метеорами летали по территории, умолкли и завороженно вглядывались в картины разворачивающихся свершений и свержений.

А полюбоваться было на что. Подобное шоу прошло в Пскове впервые. Нет, не напрасно жители города расстраивались в июне, когда этот же показ отменили: как чувствовали, что зрелище должно быть впечатляющим. На южной стене Крома ожила история жизни Александра Невского - от маленького мальчика, слушающего советы мудрого отца, переяславского князя Ярослава, до опытного воина, который сумел поднять людей на битву «за веру православную». Центральными моментами мультимедийного шоу стали Невская битва, освобождение Пскова от псов-рыцарей и Чудское побоище.

Зрители внимали эпизодам, сменяющим друг друга, почти не вступая в дискуссии о том, а правда ли, что Невскому нынче 800 лет и ушли ли рыцари под лед. Жители города воспринимали шоу с живой непосредственностью, бурно переживая и оценивая былое. Особое негодование вызвала история о предателе Твердиле Иванковиче, открывшем ворота Пскова: уж сколько лет прошло, а этот эпизод нашей истории до сих пор вызывает в горожанах бурю возмущения, как если бы это случилось вчера или в прошлом году.

Шоу завершилось торжественным прославлением князя, который «с небес глядючи по сей день хранит Русь великую», и музыкальной записью хорового пения, сопровождаемого колокольным звоном. Сложно передать состояние, которое росло в сердце к финалу анимационной феерии. В соцсетях его принято называть «до слез». Кульминацией этой смеси радости, гордости и восхищения стало появление на экране девиза «Потягнемъ за Отечество». Эти слова украсили герб Пскова, засиявший на древней стене, которая защищала город от врагов. Зрители не удержались от бурных аплодисментов, хотя, в принципе, могли бы просто разойтись по домам. Но восхищение было слишком велико.

«Меня до сих пор трясет, - делится впечатлениями пскович Алексей, пришедший на шоу со всей семьей. - Какой звук! Какая картинка! Такое качество - если честно, не ожидал, что так смогут. Для детей это вообще супер - думаю, завтра во дворе все будут играть в войнушку между Невским и немцами. Наши, конечно, победят».

К его восторгу присоединяется и жена Ирина. «Очень переживала, что будет сложно сориентироваться на территории из-за темноты, - говорит она. - Думала, стоит ли брать детей. Но совершенно не жалею. Наоборот - если бы не взяла, расстроилась бы. Ведь увидеть это стоило того! Красиво, доступно. Все было прекрасно организовано: девушка в красной футболке (на площадке работали волонтеры - от ред.) подсказала, где лучше расположиться, чтобы все увидеть, объяснила про социальную дистанцию, маски - иначе в следующий раз такое мероприятие не разрешили бы».

Пока семейная пара рассказывала о своих впечатлениях, их сыновья по ходу уже начали репетировать завтрашние бои, которые развернутся в каком-нибудь из спальных районов. Так что не удивляйтесь, если проснувшись, прямо с утра услышите: «Ох вы гой еси псы-рыцари окаянные! Валите с земли Русской и никогда боле не вертайтеся».

«Нам очень понравилось, - признается Вера Владимировна, которая пришла на шоу с внуками. - Я коренная псковитянка, очень люблю свой город. У нас такая богатая славная история! Спасибо организаторам за то, что они подготовили этот мультфильм - он вызывает гордость за Псков и Россию. И детям было интересно!»

«Я бы все шоу на телефон записала, чтобы показать своим знакомым, - смеется Лера, показывая фотографии на телефоне. - Это было так классно! Я видела лазерные шоу до этого только в Питере. Даже не верится, что такое показали в нашем Пскове». 

Отзвуки шоу еще долго плыли над центром города, расходясь кругами по Великой во все уголки и закоулки: люди обсуждали увиденное, делились впечатлениями, вспоминали историю родного города («Все эти церкви разрушил Петр I!»), отсылали в мессенджерах красочные фото и видео. И неудивительно: не каждый день удается побывать на княжеском юбилее, да еще 800-летнем! 

Елена Никитина

Повторные показы лазерного шоу состоятся в Пскове в ближайшие дни. Вот расписание:

22 июля: в 23:00;

23 июля: 23:00;

24-27 июля: по два показа в день - в 22:20 и 23:00.

Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам, которые можно получить 21 июля в кассе Псковской областной филармонии. Детям до 12 лет можно посещать мероприятие без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными).

Возрастное ограничение:  6+

Организаторы мероприятия обращают внимание, что билеты, купленные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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