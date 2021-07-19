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Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты

Пригласительные билеты на «Лазерное шоу» в Пскове, посвященное празднованию 800-летия Александра Невского, можно получить в кассе Псковской областной филармонии только в обмен на апрельский пригласительный билет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В связи с большим количеством желающих попасть на мероприятие, приоритет в выдаче пригласительных имеют те, кто уже получил их в апреле», - отметили в ТКД.

Напомним, мультимедийное лазерное шоу проходит в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» и приурочено ко Дню города Пскова. В течение семи дней псковичей и гостей города ждут показы 20-минутного анимационного ролика о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского.

Демонстрация проходит на территории Довмонтова города Псковского Кремля.

«Этот уникальный светолазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», - рассказали в пресс-службе.

При посещении лазерного шоу необходимо соблюдать:

масочный режим взрослым детям на протяжении всего времени продолжения шоу;

социальное дистанцирование 1,5 м;

место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле;

не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

Начало показов «Лазерного шоу»:

23 июля 23.00;

24-27 июля, по два показа в день - в 22.20 и 23.00.

Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+

Время работы кассы:

вторник-пятница с 11.00 до 19.00;

суббота с 11.00 до 18.00;

воскресенье – понедельник: выходной.

Технический перерыв: 15.00-16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Организаторы проекта: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция, ПРОМО «Равные возможности».