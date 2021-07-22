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Светлана Немоляева призналась в любви Пскову

Известная российская актриса, гостья кинофестиваля «Западные ворота» Светлана Немоляева выразила восхищение Псковом, где она побывала впервые, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе церемонии открытия фестиваля артистке вручили приз за вклад в кинематограф. Светлана Немоляева поблагодарила за награду и расплакалась, признавшись в своей сентиментальности. Зрители приветствовали ее стоя.

«Я потрясена встречей и вашими аплодисментами, - сказала Светлана Немоляева. - Я объездила всю страну, в вашем городе не была никогда, проехала по нему, увидела малую толику, но мы побывали в кремле, погуляли по старым улицам. Я восхищена городом, его историей и тем, что губернатор так содержит его, чтобы он был историческим, чтобы был наполнен духом той России, которая нам бесконечно дорога».