Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Западные ворота» откроют в Пскове
Вениамин Смехов - откровения в стихах и прозах
«Постой, паровоз!» - шокирующий спектакль
Что приготовил театр - афиша июня
Обменные гастроли Псков - Астрахань
Группа Drift и песня из «Ревизора»
ещё Фестивали 22.07.2021 09:1415 Невский в Кремле: как это было. ФОТО, ВИДЕО 22.07.2021 20:321 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти 22.07.2021 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма 22.07.2021 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот»
Сцена / Фестивали

Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти

22.07.2021 20:32|ПсковКомментариев: 1

Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась в Пскове сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По красной дорожке в здание Псковской филармонии вошли приглашенные кинозвезды, режиссеры, продюсеры, представители бизнеса и власти, а также горожане.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин приветствовал гостей торжественного мероприятия. Обращаясь к участникам церемонии, он рассказал о том, как переживал после завершения первого фестиваля о том, как будет организован второй. «Немного волнительно, что я на этой сцене сейчас, - признался Эдуард Пичугин. - У нас есть своя традиция открытия, которая появилась как экспромт. Все вместе мы скажем слово "открыт"».

Собравшиеся на сцене многочисленные гости, среди которых были Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Андрей Носков, Иван Болотников, Николай Котяш, Мария Гузеева, Алексей Дунаевский, Андрей Буянов, вслед за гендиректором фестиваля хором подтвердили открытие фестиваля.

После этого на сцену посыпались золотистые конфетти, вызвавшие восхищение зрителей.

Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» продолжится в Пскове до 24 июля. Он призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждать тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле.

Теги: #кино #Западные ворота #кинофестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: II Международный кинофестиваль «Западные ворота» Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле Светлана Немоляева призналась в любви Пскову Псковский губернатор открыл кинофестиваль «Западные ворота» Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот» «Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота» Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу В «Лофте» рассказали, как попасть на кинофестиваль «Западные ворота» Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на 6 площадках в Пскове На фестиваль «Западные ворота» будут пускать только привитых или имеющих антитела «Акценты» Донецкого: Перипетии массовой вакцинации, Псков на «Прямой линии» Путина и кинофестиваль «Западные ворота» II Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове проведут на нескольких площадках Киноклуб «Ленфильма» представит свою программу на фестивале «Западные ворота» Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове Псковский керамист изготовит награды для победителей кинофестиваля «Западные ворота» На кинофестивале «Западные ворота» покажут фильмы, снятые в Псковской области «Западные ворота» откроют в Пскове в июле Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове 22-24 июля Международный кинофестиваль может пройти в Пскове в июле
Лента новостей
Последние новости
22.07.2021, 20:321 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти 22.07.2021, 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021, 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021, 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма
22.07.2021, 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот» 22.07.2021, 14:320 Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота» 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 09:1415 Невский в Кремле: как это было. ФОТО, ВИДЕО
22.07.2021, 08:401 Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу 21.07.2021, 13:552 В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу 20.07.2021, 19:542 На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу 19.07.2021, 15:040 Псковский театр кукол показал спектакль в Витебске
19.07.2021, 13:520 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове 15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 13.07.2021, 17:020 Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на 6 площадках в Пскове 13.07.2021, 13:010 Псковичи смогут посетить концерт музыканта из Чили «Музыка мира»
12.07.2021, 12:510 Концерт «Золото Вены» пройдет на террасе отеля в Пскове 07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 07.07.2021, 11:410 Бесплатно посмотреть короткометражки смогут жители Псковской области летом 04.07.2021, 18:550 Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон
30.06.2021, 19:410 Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы 29.06.2021, 12:300 Итоги 115-го театрального сезона подвели в Пскове 28.06.2021, 18:581 Женщины на грани экзистенциального срыва 28.06.2021, 16:180 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» переносится на август
26.06.2021, 20:100 Коматозники в ожидании лифта 25.06.2021, 16:090 Жизнь в розовом цвете 25.06.2021, 15:040 Гастроли Астраханского театра драмы открылись в Пскове 25.06.2021, 13:370 Худрук Александринки предлагает создать Национальную ассоциацию театров России
25.06.2021, 09:390 «Волшебное кольцо»: известный советский мультфильм оживет на псковской сцене 25.06.2021, 08:500 Пьесу французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта впервые представят на псковской сцене 24.06.2021, 22:340 Артистка псковского театра Лариса Крамер отмечает 80-летие 24.06.2021, 20:410 Артисты из Астрахани постараются не разочаровать псковичей
24.06.2021, 19:020 Весь театральный мир следит за тем, что происходит в Пскове - режиссер из Астрахани 24.06.2021, 18:120 Появятся ли обнаженные артисты на гастрольных спектаклях, рассказали артисты Астраханского театра 24.06.2021, 17:390 Дмитрий Месхиев позавидовал интересу, который проявили псковичи к гастролям Астраханского театра 23.06.2021, 15:250 Астраханский режиссер поставит в Пскове французскую комедию
23.06.2021, 15:000 Выставка литовского плетения из вербы откроется в Пскове 23.06.2021, 14:130 Режиссер Астраханского драмтеатра о гастролях в Пскове: Лишь бы не побили! 22.06.2021, 13:440 Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове 22.06.2021, 12:177 Псковичам расскажут, как бюджетно путешествовать по США
21.06.2021, 18:430 Псковский театр приглашает на документальный спектакль о войне 22 июня 21.06.2021, 15:550 Псковский театр произвел фурор в Астрахани 21.06.2021, 15:110 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах псковского театра в грядущем сезоне 21.06.2021, 13:440 Дмитрий Месхиев: Я ошибался в отношении спектакля «Пир»
19.06.2021, 14:430 Псковский керамист изготовит награды для победителей кинофестиваля «Западные ворота» 17.06.2021, 15:490 Астраханский драмтеатр покажет в Пскове пять спектаклей 17.06.2021, 14:550 На кинофестивале «Западные ворота» покажут фильмы, снятые в Псковской области 17.06.2021, 11:320 Псковский драмтеатр открыл гастроли в Астрахани спектаклем «Смерть Тарелкина»
16.06.2021, 10:320 «Извините, я иностранец»: псковский театр организует встречу с популярным блогером 15.06.2021, 14:140 Псковский театр драмы прибыл на гастроли в Астрахань 14.06.2021, 13:140 Артистка Псковского драмтеатра празднует юбилей и 45 лет сценической деятельности 13.06.2021, 12:551 Второй концерт «На страже мира» состоится сегодня на горе Соколиха
13.06.2021, 12:041 Рояль под прапорами 12.06.2021, 22:564 Концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» состоялся на Соколихе в День России 12.06.2021, 15:450 Пианист Дмитрий Маслеев примет участие в концерте «На страже мира» под Псковом 12.06.2021, 11:433 «На страже мира»: Масштабный концерт пройдет сегодня на Соколихе
11.06.2021, 13:422 Дмитрию Месхиеву вручили Орден Дружбы 09.06.2021, 15:220 Киноклуб псковского театра покажет в июне оскароносные фильмы 09.06.2021, 13:410 «Западные ворота» откроют в Пскове в июле 08.06.2021, 19:176 В псковской филармонии не планируют снижать цены на билеты
08.06.2021, 17:180 Концерт «Музыка на воде» в этом году может пройти за пределами Пскова 08.06.2021, 16:252 Концерт на горе Соколиха организуют на сцене, символизирующей озеро 08.06.2021, 15:489 Ресторан с видом на Кремль хотят создать в псковской филармонии 08.06.2021, 15:320 Оперу «Евгений Онегин» планируют повторить в Пскове в следующем сезоне
08.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» 08.06.2021, 12:591 Роспотребнадзор не согласовал премьеру спектакля «Постой, паровоз!» в Пскове 08.06.2021, 12:160 Летние концерты псковской филармонии станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 08.06.2021, 11:490 Псковский драмтеатр начал продавать билеты на август по сниженным ценам
07.06.2021, 20:020 Пир во время… 07.06.2021, 18:380 Псковский театр опраздновал день памяти Пушкина «Пиром» 07.06.2021, 12:000 «Баснословный вечер» проведет в Пскове актер Михаил Морозов 05.06.2021, 15:440 Артисты Александринского театра репетируют премьеру в Псковском театре драмы
04.06.2021, 18:000 Новинкой для лауреата «Золотой маски» оказался жанр спектакля «Пир», который покажут псковичам 04.06.2021, 17:000 Режиссер «Пира» рассказал об элементах авангарда в спектакле 04.06.2021, 16:080 Псковичам предлагают посмотреть документальный фильм «Пушкинский праздник поэзии. Оглядываясь назад» 04.06.2021, 15:440 Режиссер спектакля «Пир»: Псковичи почувствуют упоение поэзией, как вином
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru