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Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти

Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась в Пскове сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По красной дорожке в здание Псковской филармонии вошли приглашенные кинозвезды, режиссеры, продюсеры, представители бизнеса и власти, а также горожане.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин приветствовал гостей торжественного мероприятия. Обращаясь к участникам церемонии, он рассказал о том, как переживал после завершения первого фестиваля о том, как будет организован второй. «Немного волнительно, что я на этой сцене сейчас, - признался Эдуард Пичугин. - У нас есть своя традиция открытия, которая появилась как экспромт. Все вместе мы скажем слово "открыт"».

Собравшиеся на сцене многочисленные гости, среди которых были Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Андрей Носков, Иван Болотников, Николай Котяш, Мария Гузеева, Алексей Дунаевский, Андрей Буянов, вслед за гендиректором фестиваля хором подтвердили открытие фестиваля.

После этого на сцену посыпались золотистые конфетти, вызвавшие восхищение зрителей.

Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» продолжится в Пскове до 24 июля. Он призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждать тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле.