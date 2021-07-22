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Андрей Носков: Художник должен приходить не к частностям, а к обобщениям

Актер театра и кино, режиссер Андрей Носков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о своем опыте работы в качестве члена жюри на секции короткометражных фильмов фестиваля «Западные ворота».

«Я достаточно регулярно бываю на таких фестивалях, но чаще в качестве гостя. Здесь же я попробовал себя в новом "жанре" - как член жюри кинофестиваля. Обычно я вхожу в состав жюри на различных театральных олимпиадах, и могу сказать, что это очень сложная и нервная работа: критерии оценки и вкусы у всех в комиссии обычно разные. Хорошо, что в коротком метре "Западных ворот" всего 3 члена жюри, потому что, если их количество возрастает до 5-7 человек, то споры и баталии начинают длиться часами», - рассказал Андрей Носков.

Также актер отметил некоторые сложности в оценивании работ короткого метра в этом году. По его словам, из-за режима «удаленки» прошлых полутора лет, работа у многих режиссеров не шла, а потому выбор представленных на фестиваль фильмов не так велик.

«По сути, сейчас лучшие фильмы кочуют с фестиваля на фестиваль. Обычно же у нас гораздо больше предложений и гораздо серьезнее отбор. Но то, что происходит сейчас, - это не плохо, просто жаль. Увы, такова реальность», - добавил режиссер.

Говоря о критериях, по которым жюри оценивает работы молодых режиссеров в коротком метре, Андрей Носков подчеркнул, что бюджет и уровень технической оснащенности ни на что не влияют и не имеют отношения к главной цели кино - «создать особый художественный мир из ничего».

«Свои законы организации - чисто ремесленные - отличают профессиональное кино от историй и скетчей, которых сейчас много на видеохостингах. Важно уметь сочетать ремесло и талант», - обратил внимание актер.

Говоря о представленных на конкурс работах, Андрей Носков отметил, что ему трудно уловить героя времени в фильмах молодых режиссеров. «Кто он - герой времени? Кто сейчас важен? Меня удивило, что в номинации представлено более 20 фильмов, и все они на разные темы. Трудно понять дух времени и выявить, что же в целом волнует общество. Каждый режиссер показывает то, что важно только для него, но ведь художник должен приходить не к частностям, а к обобщениям», - подчеркнул Андрей Носков.

По словам режиссера, он сам, оценивая конкурсные работы, старается взглянуть на картину наивно, как ребенок.

«Если фильм меня не затягивает, то неважно, на какой минуте - на 1 или 25 - я начинаю препарировать его и выискивать ошибки актеров и режиссера. Удивите меня, и я буду на вашей стороне. Иначе я буду критиком», - заключил член жюри.