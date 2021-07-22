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Главный приз кинофестиваля в Пскове получил фильм «Тело Христово»

Главный приз II международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове - приз зрительских симпатий получил фильм «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы кинофорума, приз жюри полнометражных фильмов достался авторам ленты «Парк развлечений».

Приз зрительских симпатий в программе «До 16 и старше» вручили картине «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Как сообщает с церемонии закрытия фестиваля корреспондент Псковской Ленты Новостей, награду представителю режиссера, актрисе Ольге Хохловой вручила 7-летняя художница Вера Новикова. Картина девочки «Александр Невский» стала символом детской секции кинофестиваля. Ей подарили книгу сказок А.С. Пушкина с напутствием от главы региона.

Приз губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получил короткометражный фильм «Курчатов» (реж. Александр Королев).

Также награды удостоен короткометражный фильм «Играй для каждого».

Победителями в номинации «Хранители истории» стали фильмы «Вечный свет» и «Трамвай идёт на фронт».

Напомним, кинофестиваль проходил в Пскове с 22 по 24 июля. В основной конкурсной программе были представлены фильмы - лидеры проката из стран Евросоюза (Дания, Польша, Германия, Латвия, Швеция) и российская картина «Серебряные коньки».

По словам генерального продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина, «Западные ворота» призваны укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаются тенденции развития кинематографа в различных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Псковской области.