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Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира

Режиссер и историк кино Александр Поздняков во время церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота» назвал мероприятие новой кинематографической точкой на карте мира, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принимая приз губернатора Псковской области для передачи создателю картины «Курчатов» Александру Королеву, он отметил, что находится под сильным впечатлением от кинофестиваля.

«Я очарован Псковской землей. Несмотря на все потрясения, здесь мы распахиваем западные ворота навстречу всему миру. На фестивале проходят не только кинопоказы, но жаркие споры о кино. Я стал свидетелем одного из них, когда продюсеры и режиссеры обсуждали, какой кинематограф нужен России», - рассказал Александр Поздняков.

Историк кино поблагодарил команду организаторов фестиваля.

«Эдуард Пичугин сделал уже много разных фестивалей, но его самой яркой жемчужиной стали "Западные ворота"», - подчеркнул Александр Поздняков.