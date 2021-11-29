Дмитрий Месхиев прокомментировал завершившийся «Потапов-фест»

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев прокомментировал завершившийся шестидневный фестиваль «Потапов-фест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
«Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова, прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря. Гостями фестиваля стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун», известная якутская этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай, Альметьевский татарский драматический театр. Псковский театр драмы в рамках фестиваля представил премьеру спектакля «Зойкина квартира».
«Потапов-фест» продолжает эксклюзивный формат мини-фестивалей Псковской драмы, выстроенных вокруг творчества одного деятеля искусств, добавили в пресс-службе театра. Так, весной в театре уже проходил «Данилов-фест», посвященный деятельности драматурга Дмитрия Данилова. Теперь героем фестиваля стал театральный и кинорежиссер Сергей Потапов.
По его словам, псковский зритель получил возможность увидеть то, что, может быть, не сможет увидеть никогда.
«Я считаю, что наш театр просто обязан заниматься такими проектами, и надеюсь, что в дальнейшем, если мы будем сотрудничать с человеком, который занимается разнообразными видами деятельности, то мы снова проведем локальный фестиваль его имени. Мне кажется, это очень интересный формат фестивалей, и, судя по отклику зрителей, мы на правильном пути», – подытожил Дмитрий Месхиев.
Напомним, что отправной точкой фестиваля стала работа Сергея Потапова в Псковском драматическом театре над новым спектаклем «Зойкина квартира» к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Публика приняла премьеру с восторгом, подчеркнули в пресс-службе театра. Руководство Псковской драмы расценивает новый спектакль как удачу.
«Не буду скрывать: я доволен. Мы получили то, о чем договаривались с режиссером. В нашем театре таких спектаклей еще не было: это абсолютно новый формат для нашего театра. Потапов представил совершенно новую интерпретацию пьесы Булгакова "Зойкина квартира". В такой стилистике ее правда еще никто не ставил и, судя по реакции зала, публика восприняла этот спектакль очень хорошо», – сказал Дмитрий Месхиев.