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Сцена / Фестивали

Дмитрий Месхиев прокомментировал завершившийся «Потапов-фест»

02.12.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев прокомментировал завершившийся шестидневный фестиваль «Потапов-фест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова, прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря. Гостями фестиваля стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун», известная якутская этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай, Альметьевский татарский драматический театр. Псковский театр драмы в рамках фестиваля представил премьеру спектакля «Зойкина квартира».

«Потапов-фест» продолжает эксклюзивный формат мини-фестивалей Псковской драмы, выстроенных вокруг творчества одного деятеля искусств, добавили в пресс-службе театра. Так, весной в театре уже проходил «Данилов-фест», посвященный деятельности драматурга Дмитрия Данилова. Теперь героем фестиваля стал театральный и кинорежиссер Сергей Потапов.

«Локальный фестиваль имени одного творческого деятеля может появиться в том случае, когда мы работаем с человеком, имеющим очень широкое поле интересов. Сергей Потапов – и кинорежиссер, и театральный режиссер, он занимается музыкой и другими творческими проектами. Благодаря разнообразию палитры его творчества мы смогли придумать “Потапов-фест”, который заодно познакомил псковского зрителя с крупинками очень глубокой и интересной якутской культуры», – отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

По его словам, псковский зритель получил возможность увидеть то, что, может быть, не сможет увидеть никогда.

«Я считаю, что наш театр просто обязан заниматься такими проектами, и надеюсь, что в дальнейшем, если мы будем сотрудничать с человеком, который занимается разнообразными видами деятельности, то мы снова проведем локальный фестиваль его имени. Мне кажется, это очень интересный формат фестивалей, и, судя по отклику зрителей, мы на правильном пути», – подытожил Дмитрий Месхиев.

Напомним, что отправной точкой фестиваля стала работа Сергея Потапова в Псковском драматическом театре над новым спектаклем «Зойкина квартира» к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Публика приняла премьеру с восторгом, подчеркнули в пресс-службе театра. Руководство Псковской драмы расценивает новый спектакль как удачу.

«Не буду скрывать: я доволен. Мы получили то, о чем договаривались с режиссером. В нашем театре таких спектаклей еще не было: это абсолютно новый формат для нашего театра. Потапов представил совершенно новую интерпретацию пьесы Булгакова "Зойкина квартира". В такой стилистике ее правда еще никто не ставил и, судя по реакции зала, публика восприняла этот спектакль очень хорошо», – сказал Дмитрий Месхиев.

Теги: #театр #потапов-фест
Источник: Псковская Лента Новостей
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