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Сцена / Обзоры

50 оттенков русского

02.12.2021 17:25|ПсковКомментариев: 1

О чертах характера и самобытности нации обычно говорят при определенных обстоятельствах: на праздники или в назидание. Целью таких бесед чаще всего является пробуждение дремлющего патриотизма в отдельно взятых личностях. Вызывать гордость за культурное наследие предков случается реже, это бремя обычно лежит на плечах учителей литературы, музыки и ИЗО.

 

Еще реже получается объять мыслью и взглядом факт, что у разных народов, живущих на территории России, есть своя уникальная культура, достойная внимания. Смотреть на инаковое иногда сложно, оценить его еще труднее, так как это требует определенных внутренних усилий. Нередко впечатление от знакомства с неродной культурой остается на уровне «ничего не понятно, но очень интересно». На мой взгляд, происходит так из-за того, что другой культурный код по умолчанию принято считать чужим.

Такие мысли пришли ко мне, когда я смотрела выступление якутской певицы и актрисы Валентины Романовой-Чыскыырай. Ее концерт «Женщина - Sakha» открыл программу почти недельного фестиваля «Потапов-фест». Как сказала одна моя коллега по поводу этого события: «Карта России сложилась пополам, совместив европеоидный Псков и монголоидный Якутск». Действительно, на всех мероприятиях, можно было увидеть уже непривычное за два года пандемии разнообразие человеческих лиц.

Но вернемся к концерту. Мне нравится национальная музыка степных и северных народов России, признаюсь, я ждала и здесь чего-то, что встречала ранее на концертах таких групп как «Ят-Ха» или «Намгар» - экзотики и погружения в незнакомый мир. Однако все пошло не по плану. Слушая песни на чужом языке, перемежающиеся разговорами певицы с публикой, я поймала себя на мысли, что передо мной сидит абсолютно русская женщина. В музыке слышалось всякое: то веяло финским Ки́ммо По́хьоненом, то прорывались японские Kikagaku Moyo, то бомбила попса конца прошлого века, которая сейчас сохранилась в песнях вроде хита из южной столицы области «Великолучаночка». А пела русская. Непонятно было ни слова, но смысл каждой композиции был более чем ясен.

Подумалось: а что же есть русский человек? А в чем его менталитет? Калинкой-малинкой явно все не ограничивается.

В этих размышлениях я отправилась на другие события фестиваля. О том, как якутский режиссер Сергей Потапов поставил с псковской труппой актеров спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, я уже писала.

Постановка - классика в лучшем смысле этого понятия. Читаемые отсылки, то к Ф.М.Достоевскому ( «Преступление и наказание»), то к Квентину Тарантино ( «От заката до рассвета»), завораживают. Шлюхи танцуют в красном свете под ритмичную музыку, кругом разврат и порок, а нам всех жалко, как жалко в старших классах Соню Мармеладову и ее отца, как жаль иногда себя и беспутного лучшего друга. Сергей Потапов смог черты национальной культуры своего народа, в частности, обращение вась-вась с мистическим и мифологическим, органично показать на сцене нам, далеким от такого взгляда на мир.

То же режиссер делает в своих фильмах, то же можно увидеть в его других спектаклях. Обращение к потустороннему миру, почитание памяти предков, исполнение обрядов - как правило, все это есть в преданиях стариков, которых давно почти никто не воспринимает всерьез. В постановке «hyyma» якутского театра «Гулун» об этом тоже идет речь. В спектакле ключ к общечеловеческой гармонии, которая состоит, по мнению режиссера Сергея Потапова, в единении с природой, умении видеть в человеке человека. Один из героев постановки, старик-якут, погибшего русского парня хоронит с почестями, какие бы и сам хотел получить посмертно. Он просит своих предков принять этого незнакомца как его сына. «Вот она, широта русской души! Вот это гостеприимство! А ведь часто приписывают эти черты русским людям!» – подумалось мне в тот момент.

На концерте якутской песни и танца, который на следующий день давал тот же театр «Гулун» мистики было поменьше, а вот удали и задора хоть отбавляй. Вспоминались русские сказки, где герои отплясывают гопака, веселятся от души на народных гуляниях, попадают в разные переделки, выходят сухими из воды и неопалимыми из огня. Дело тут не только в мировых сюжетах, как вы можете сейчас подумать. Я говорю о харизме героев и о душе народа, о том, как это сыграно на сцене, что донесено до зрителя (в данном случае лично до меня).

Немного особняком от этих размышлений стоит Альметьевский татарский театр. В спектакле «Магазин» (который и не входил в основную программу «Потапов-феста») совсем иная грань национального вопроса: кто решает, кому быть рабом, а кому иметь власть? Кто решает, что один народ лучше, чем другой? Как выйти из всего этого и очиститься? Тяжелая драма о том, где пролегает путь из морального и физического рабства.

Выход за пределы человеческой трагедии отчасти стал темой и второй постановки театра – драмы «Та, которую не ждали». Спектакль Сергея Потапова по пьесе Алехандро Касоны «Утренняя фея». Легенда о ценности Жизни и страхе Смерти, с предсказуемым финалом, с самого начала спектакля известным почитателям испанского фольклора. В этой пьесе, кроме блестящей актерской игры, вновь можно было ощутить, как мистическое и бытовое, благодаря хорошей режиссуре, сосуществуют на сцене в гармонии, идут рука об руку. Если человек на невероятное очевидное не закрывает глаза, то видеть ими получается гораздо больше, чем приготовленный завтрак.

Во всех постановках Сергея Потапова мне то там, то тут чудился давно и нежно любимый мною российский режиссер Иван Вырыпаев, с его ритмом и музыкальностью, резкостью до боли, нечеловеческой эмоциональной честностью. Впрочем, эти впечатления были весьма мимолетны.

По прошествии шести фестивальных дней «Потапов-феста» мне подумалось, что главной ошибкой при знакомстве с культурой малых и не очень малых народов России является отношение к ней, как к чему-то чужому. Жаль, что свое и родное, национальное в широком смысле слова так часто кажется просто экзотичным, удивительным, но не близким. А культурное поле у народов России одно, это может подтвердить человек с любой фамилией, живущий в любом уголке России, который умеет каждый день видеть чуть больше, чем приготовленный завтрак.

Дина Дабришюте

Фото пресс-службы Псковского театра драмы

Источник: Псковская Лента Новостей
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