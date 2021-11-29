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Министр культуры Якутии назвал «Потапов-фест» комплиментом республике

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов и директор Саха академического театра имени П. А. Ойунского Петр Макаров направили в адрес Псковского драмтеатра видеообращение с благодарностью за проведение «Потапов-феста» и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском театре.

Юрий Куприянов и Петр Макаров были приглашены на торжественное закрытие фестиваля 1 декабря, однако авиарейс отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) обратился к Псковскому театру драмы со следующими словами: «Добрый день, дорогие наши друзья из Псковской области, Псковский академический драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина! Разрешите нам от имени Республики Саха (Якутия), мне, министру культуры и духовного развития республики Юрию Степановичу Куприянову, и директору Саха академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского Петру Тимофеевичу Макарову передать слова приветствия, которые мы не смогли довезти из-за злой погоды и большой метели к вам на Псковскую землю».

Юрий Куприянов выразил благодарность Псковскому драмтеатру благодарность за проведение «Потапов-феста» и назвали фестиваль комплиментом республике.

«Наш молодой талантливый режиссер Сергей Потапов сегодня востребован зрителями, востребован в нашей республике и за ее пределами. Для того чтобы свой талант, свое мастерство режиссера сегодня воплотить в жизнь и оставить будущим поколениям жителей Российской Федерации, он активно работает с разными театрами. Альметьевский театр, который участвует в вашем фестивале, все театры Республики Саха (Якутия) и ваш Псковский академический театр, думаю, будут теперь носителями той мысли, которая живет с нашим поколением», - добавил министр.

Юрий Куприянов и Петр Макаров подчеркнули, что не оставляют надежды увидеть спектакль и пригласили коллектив псковского театра посетить республику Саха. «Пусть сегодняшний фестиваль будет началом нового пути нашего взаимодействия», - добавили они.

Директор Саха театра Петр Макаров присоединился к приветственному адресу: «От коллектива Саха театра, от труппы Саха театра выражаю благодарственные слова академическому театру имени Пушкина в городе Пскове. Большое спасибо дирекции театра и актерам за теплый прием нашего режиссера Сергея Потапова, за понимание и поддержку. Хотим сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля».

Почетные гости из Республики Саха (Якутия) направили благодарственные письма в адрес художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина и художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) Дмитрия Месхиева и передадут театру традиционные якутские гостинцы – чорон и махалку из конского хвоста.

Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы прошел мини-фестиваль «Потапов-фест». Организаторы мероприятия: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).