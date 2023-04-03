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Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Рабочая встреча по подготовке празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялась в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / «ВКонтакте»

«Со стороны региона было представлено творческое наполнение праздника. На сегодняшний день не определена звезда праздника, которая выступит на главной сцене. Этот вопрос сейчас на рассмотрении. Кроме того, режиссеру праздника Марии Литвиновой была поставлена задача сформировать массив информации о каждом запланированном мероприятии и переформатировать сетку событий, обновив карту праздника», - написала Ольга Тимофева.

Принято решение сохранить прошлогоднюю систему парковочных мест и действие пропусков. В связи с этим был поднят вопрос о плановом ремонте дорог, который не должен препятствовать проведению праздника, уточнила она.

«На обсуждение были вынесены вопросы сотрудничества с туроператорами для привлечения большего количества гостей из других регионов. Проговорили и вопрос размещения участников праздника в гостиницах, организацию транспорта до поляны в Михайловском, а также функционирование торговых рядов и точек питания», - продолжила Ольга Тимофеева.

По опыту прошлого года выявили потребность в установке информационных столбов с картой расположения площадок и программой праздника.

«Ответственным лицам поставлены задачи, решение которых мы обсудим на следующей встрече, которая пройдёт в режиме ВКС», - заключила председатель профильного комитета.