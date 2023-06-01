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Создать янтарную аппликацию могут гости Пушкинского праздника в Михайловском

На необычном для псковичей мастер-классе могут побывать гости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии). Занятия по янтарной аппликации в течение всего дня ведёт Татьяна Овсянникова, специалист научно-просветительского отдела Калининградского музея изобразительных искусств.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Участники мастер-класса воспроизводят акварель Адольфа Шевченко, калининградского мастера пейзажа из фондов калининградского музея. Татьяна Овсянникова учит всех работать акварельными карандашами, показывает разные приëмы работы кисточкой – в зависимости от того, какая задача стоит перед художником при создании того или иного фрагмента картины. Собственно аппликация янтарëм — последний этап работы над осенним видом. Для проведения мастер-классов калининградские музейщики привезли в Пушкинский Заповедник три килограмма янтарной крошки. Вероятнее всего, вся она будет использована — желающих взять необычный урок в «Михайловском» очень много.

Мастер-классы проходят в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкина «Михайловское», где сейчас развëрнута выставка «Свободная стихия. Пушкин море». Всё желающие тут же оказываются слушателями авторской экскурсии учёного, секретаря калининградского музея Влады Сыроватко.

Свои мастер-классы проводят и специалисты «Михайловского» — только уже на Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское», где запланированы основные события сегодняшнего праздника. Мастерицы из Центра музейных творческих программ предлагают жителям и гостям региона занятия из цикла «Народная культура» — учат, как смастерить традиционную обережную куклу-птицу и как собрать несшивной мешочек-саше с пряными травами Пушкиногорья.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня.