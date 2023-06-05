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С главным дирижером Государственной академической хоровой капеллы России познакомили псковичей

С художественным руководителем и главным дирижером Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова познакомили псковичей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, Геннадий Дмитряк – один из крупнейших музыкантов современности, выдающийся хоровой и оперно-симфонический дирижер, общественный деятель.

Народный артист России Геннадий Дмитряк выйдет на главную сцену Всероссийского хорового фестиваля им. М.Ф. Гривского вместе со своими коллективами 9 июня.

Более 50 лет он развивает и популяризирует отечественное хоровое искусство, представляя его на высочайшем уровне в России и за рубежом. Универсальные исполнительские возможности позволяют дирижеру проводить как камерные хоровые концерты, так и грандиозные выступления объединенных хоров, насчитывающих более 300 артистов.

«Благодаря разностороннему музыкальному образованию, таланту и огромному опыту работы, Геннадий Дмитряк соединил в творческой деятельности лучшие достижения хоровой и симфонической школ, привнес в хоровое исполнительство симфоническое мышление и тембровое разнообразие», - отметили в ТКД.

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского пройдет с 9 по 11 июня. Лучшие хоры страны соберутся в Псковском кремле. Вход свободный. Места в партере по пригласительным билетам, которые можно получить в БКЗ филармонии.