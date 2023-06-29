Кинохиты Южной Кореи покажут на «Западных воротах» в Пскове

На IV Международном кинофестивале «Западные ворота» покажут кинохиты Южной Кореи с рейтингом «Кинопоиска» выше 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На фестивале можно будет посмотреть фильмы:
Во время онлайн-продажи билетов зал на две тысячи посадочных мест был раскуплен за рекордные 7 секунду, а фильм открывал международный кинофестиваль в Пусане. «Всегда» — история любви бывшего боксера и слепой девушки. Ради любимого человека сделаешь все что угодно, особенно если ты — причина его лишений.
Фильм-участник Каннского фестиваля. По дороге на похороны матери детектив Ко Гон-су сбивает человека. Это может поставить крест на его карьере. Чтобы скрыть преступление, он принимает решение, которое только усугубило ситуацию.
Фильм удостоен 25 премий. Главный редактор влиятельной газеты продвигает одного из кандидатов в президенты в лидеры предвыборной гонки. Гангстер Ан Сан-гу решает передать редактору документы о тайных счетах его выдвиженца. Вскоре бандит оказывается между двух огней, и проиграет в неравной схватке. Но у него еще есть силы, чтобы отомстить.
Главную роль картины «Таксист» (режиссер Чан Хун) исполнил самый известный корейский актер — Сон Кан-хо («Паразиты»). Фильм удостоен 17 премий. Основанный на реальной истории, фильм рассказывает о водителе такси из Сеула, которому пришлось принять участие в народном восстании, произошедшем в Кванджу в мае 1980 года, и жестоко подавленном войсками.
Расписание киносеансов можно увидеть на сайте.
Вход на кинопоказы – свободный. Вход на открытие и закрытие по пригласительным билетам.
Напомним, пройдет IV Международный кинофестиваль пройдет с 7 по 9 июля 2023 года в Пскове. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.
Организаторы кинофестиваля: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив».