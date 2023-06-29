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Кинохиты Южной Кореи покажут на «Западных воротах» в Пскове

На IV Международном кинофестивале «Западные ворота» покажут кинохиты Южной Кореи с рейтингом «Кинопоиска» выше 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фестивале можно будет посмотреть фильмы:

«Всегда» (2011, режиссер – Сон Иль-гон). Фильм покажут 7 июля в 19:00. Площадка – кинотеатр «Смена». Рейтинг 8,1. 18+

Во время онлайн-продажи билетов зал на две тысячи посадочных мест был раскуплен за рекордные 7 секунду, а фильм открывал международный кинофестиваль в Пусане. «Всегда» — история любви бывшего боксера и слепой девушки. Ради любимого человека сделаешь все что угодно, особенно если ты — причина его лишений.

«Трудный день» (2014, режиссер – Ким Со-хун). Показ пройдет 7 июля в 18:30. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 4). Рейтинг 7,2. 18+

Фильм-участник Каннского фестиваля. По дороге на похороны матери детектив Ко Гон-су сбивает человека. Это может поставить крест на его карьере. Чтобы скрыть преступление, он принимает решение, которое только усугубило ситуацию.

«Инсайдеры» (2015, режиссер – У Мин-хо). Фильм можно будет посмотреть 9 июля в 20:20. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1). Рейтинг 7,1. 18+

Фильм удостоен 25 премий. Главный редактор влиятельной газеты продвигает одного из кандидатов в президенты в лидеры предвыборной гонки. Гангстер Ан Сан-гу решает передать редактору документы о тайных счетах его выдвиженца. Вскоре бандит оказывается между двух огней, и проиграет в неравной схватке. Но у него еще есть силы, чтобы отомстить.

«Таксист» (2017, режиссер — Чан Хун). Фильм покажут 9 июля в 15:20. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1). Рейтинг 8,2. 16+

Главную роль картины «Таксист» (режиссер Чан Хун) исполнил самый известный корейский актер — Сон Кан-хо («Паразиты»). Фильм удостоен 17 премий. Основанный на реальной истории, фильм рассказывает о водителе такси из Сеула, которому пришлось принять участие в народном восстании, произошедшем в Кванджу в мае 1980 года, и жестоко подавленном войсками.

Расписание киносеансов можно увидеть на сайте.

Вход на кинопоказы – свободный. Вход на открытие и закрытие по пригласительным билетам.

Напомним, пройдет IV Международный кинофестиваль пройдет с 7 по 9 июля 2023 года в Пскове. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Организаторы кинофестиваля: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив».