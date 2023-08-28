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Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля

Кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выделил четыре спектакля, которые он бы обязательно рекомендовал посмотреть псковскому зрителю в рамках ХХХ Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Список он озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю что "Ревизор" из Петрозаводска — это очень интересное зрелище. Это спектакль для взрослых, и пусть не пугает то, что это театр кукол. Это не куклы за ширмой, это маски, это игра артистов на сцене, это очень интересный спектакль. Я бы очень рекомендовал на него пойти, и побегу с радостью сам», - сказал Дмитрий Месхиев.

Также он выделил свежую премьеру Антона Федорова «Котлован» в новосибирском театре «Старый дом». Художественный руководитель Псковского драмтеатра подчеркнул, что это один из лучших театров страны.

«Тут грех не пойти. Думаю, когда они приедут в Москву или Петербург, там разберут билеты в течение двух дней», - предположил Дмитрий Месхиев и добавил, что для него это самая интересная постановка из афиши фестиваля.

Кроме того, гость студии посоветовал обязательно посетить спектакль «Нянины сказки», который на фестивале покажет Театр музыки и поэзии (Москва), и детский спектакль «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой Театра кукол Республики Карелия.

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Напомним, Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.