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Сцена / Фестивали

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдет в Псковском театре драмы в декабре

28.11.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

«Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, пройдет в Псковском театре драмы с 6 по 11 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, зрители фестиваля, мероприятия которого (кроме показа спектакля «Лягушки») будут бесплатными, познакомятся с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре.

Говоря о возникновении идеи такого фестиваля, стоит упомянуть, что Псковский театр драмы – первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня «Лягушки». Премьера спектакля вызвала резонанс в российском театральном сообществе, подтверждением чему могут служить номинации на Национальную театральную премию России «Золотая маска». Писатель Мо Янь положительно отреагировал на российскую постановку, поблагодарил театр за интерес к его творчеству и согласился принять участие в фестивале в онлайн-формате.

Во время «Мо Янь феста» в театре пройдет режиссерская лаборатория: четыре приглашенных постановщика создадут эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые будут представлены публике. В эскизах будут задействованы артисты труппы. Зрители познакомятся с важнейшей для китайского театра трагедией «Гроза» (1934) Цао Юя, пьесой классика советской китайской драматургии Лао Шэ «Лунсюйгоу» (1950), одной из самых репертуарных пьес Китая XXI века «Я люблю цветы персика» (2003) Цзоу Цзинчжи и исторической «разговорной драмой» Лю Хэна «Пампушечный двор» (2009).

Не менее интересным разделом афиши станет кинолекторий «Мо Янь и кинематограф». В течение трех вечеров речь пойдет о дебютном фильме режиссера Чжан Имоу «Красный гаолян» (1988), принесшем ему и автору сценария Мо Яню мировую славу, и об их же фильме «Счастье на час» (2000), отмеченном тремя призами кинофестиваля в Вальядолиде, а также о киноленте «Нуань» (2004) Хо Цзяньци, поставленной по рассказу Мо Яня «Качели и белая собака».

С литературным творчеством Мо Яня публику познакомят и псковские актеры: в исполнении заслуженных артистов РФ Виктора Яковлева и Сергея Попкова и артистки Натальи Петровой прозвучат рассказы «Тетушкин чудо-нож» и «О двоюродном брате по имени Нин Сайе», отрывок из романа «Страна вина».

К пониманию восточной эстетики и китайского искусства публике поможет приблизиться лекция первого заместителя декана восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, литературоведа-китаиста, кандидата филологических наук Алексея Родионова (профессор Родионов также выступил научным консультантом спектакля «Лягушки»).

В деловой программе «Мо Янь феста» значится трехсторонний телемост «Китай – Псков – Санкт-Петербург» с участием самого Мо Яня, а также профессора, декана Восточного факультета СПбГУ, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, художественного руководителя Псковского театра драмы, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева, арт-директора Псковского театра драмы, автора инсценировки романа «Лягушки» Андрея Пронина.

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 декабря в 18:00 в театральном фойе. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки», посвященной бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства. Вход свободный.

Закроется «Мо Янь фест» в понедельник 11 декабря показом спектакля «Лягушки» (начало в 18:30), по окончании которого состоится его обсуждение с публикой.

С программой «Мо Янь феста» можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы.

Проект «Мо Янь фест» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и при содействии Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского государственного университета. Партнер проекта – Комитет по культуре Псковской области. Фестиваль организует Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Теги: #Псковский театр драмы #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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