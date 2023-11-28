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ПЛН-ТВ: «Мо Янь фест» в Пскове

Открытие фестиваля «Мо Янь фест» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялось 6 декабря. Фестиваль посвящен творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. В течение нескольких дней зрители смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре, задать вопросы в телемосте, в котором примут участие Мо Янь, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, арт-директор театра Андрей Пронин.