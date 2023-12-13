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Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» проходил в Псковской области с 18 по 22 ноября при поддержке президентского фонда культурных инициатив, содействии правительства области. В продолжение успешно проведенного в Псковской области творческого проекта в период с 21 по 24 декабря пройдет пеждународный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны». Проект фестиваля выиграл спецконкурс президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятия проекта пройдут в городе Великие Луки 21 декабря, в поселке Пушкинские Горы 22 декабря, в Пскове 23 декабря.

Для участия в фестивале будут приглашены известные зарубежные музыканты и исполнители – группа ЛиберАрте (Никарагуа), Джими МакРэй (Шотландия, Великобритания), Крейг Робертс (Уэльс, Великобритания), Анна Лусия Кальдерон (Колумбия), а также предполагается организация выставки работ всемирно известной китайской художницы – Ван Сюлин, чьи работы находятся в известных музеях по всему миру.