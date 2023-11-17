Культура

Светлана Мельникова: Миссия культуры - сохранить мосты между странами

Миссия деятелей культуры - сохранить мосты между странами, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-конференции международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Крестовый поход против российской культуры и истории очевиден, и сегодня миссия деятелей культуры - удерживать мосты, переправы, строить новые, потому что время пройдет, и все встанет на свои места, а все ниточки, конечно, будут через нас», - сказала Светлана Мельникова.

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.